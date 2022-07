Malibu. Najmłodszy biały lew w stadzie w Zoo Borysew rośnie z dnia na dzień. Jak teraz wygląda? ZDJĘCIA

Bardzo rzadkie białe lwy, których stado liczy prawie 10 okazów, to duma Zoo w Borysewie. Ojciec lwiątka – Sahim, zamieszkał w Borysewie w 2011 roku. Początkowo wychowywany przez właściciela Andrzeja Pabicha, finalnie trafił na wybieg rok później. Niebawem do Sahima dołączyła sześciomiesięczna wówczas lwica Azira. Jak dotąd Sahim i Azira doczekali się 14 lwiątek, co stanowi 15 procent lwów białych na całym świecie.