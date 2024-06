Łódzkie. Oświadczenia majątkowe 2024. Sprawdź, ile zarabia twój komendant powiatowy policji RANKING WYNAGRODZEŃ

Ile zarabiają komendanci powiatowi policji w Łódzkiem?

Stanowiska kierownicze w policji, także te dotyczące dowodzenia na szczeblu miejskim i powiatowym, należą do najwyżej opłacanych w całej strukturze policji. Podstawowy, wynikający z grupy zaszeregowania, poziom wynagrodzenia komendanta powiatowego, to ponad 10 tys. zł brutto miesięcznie. Prócz wynagrodzeń podstawowych otrzymują dodatki mundurowe, na wysokość uposażenia wpływa oczywiście staż pracy w policji, a także dodatkowe wykształcenie i kursy oraz stopień służbowy.

Co więcej, akurat specyfika tej służby w województwie łódzkim charakteryzuje się częstą dyslokacją komendantów między komendami powiatowymi. To zaś oznacza, że spora ich część dostaje zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. O ile akurat to nie jest niczym nadzwyczajnym, o tyle są także komendanci, którzy otrzymują dodatki za "brak lokalu mieszkalnego".