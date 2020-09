Łódzki Luwr po remoncie.Tak prezentują się odnowione wnętrza Pałacu Poznańskiego w Łodzi ZDJĘCIA

Prace renowacyjne we wnętrzach najcenniejszego łódzkiego zabytku architektury, czyli pałacu Poznańskiego będą trwały jeszcze bardzo długo. Jednak po dwóch latach gruntownej rewitalizacji pałac odzyskał swój pierwotny wygląd. Prace trwają jeszcze we wnętrzach na piętrze budynku, rewitalizacji poddawane są poszczególne sale. Wiele z nich zmieni swój charakter, powstaną nowe wnętrza i ekspozycje. Na początku października planowane jest ponowne otwarcie dla zwiedzających mieszczącego się tam Muzeum Miasta Łodzi.

Ziemia Obiecana wczoraj i dziś

Kosztem 40 milionów złotych naprawiono elewację całego budynku, wykonano remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii, balustrad, detali architektonicznych, figur wieńczących fasadę, izolację fundamentów oraz wymieniono zniszczone pokrycia dachu i rynny, a także wymieniono stolarkę okienną. W podziemiach pałacu zaadaptowano pomieszczenia na nową, multimedialną ekspozycję opowiadającą o historii naszego miasta „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi”.

W czasie remontu przywrócono pierwotne wejście do budynku od strony ulicy Ogrodowej (sto lat temu było to główne wejście do pałacu), które przez kilka dekad było zamurowane, a w jego miejscu wstawiono okno. Dzięki nowym drzwiom powstała też nowa klatka wejściowa, a cały hol boczny został odświeżony, ściany poddano marmuryzacji i złoceniu, naprawiono stiuki, odkryto oryginalne kafle podłogowe.