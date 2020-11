Łodzianie ruszyli na cmentarze, ale bardzo spokojnie. Za to sprzedawcy kwiatów obniżają ceny i załamują ręce

- To jest dramat, bo cięte kwiaty nie dotrwają do weekendu, a wtedy spodziewamy się największego tłumu - mówili zgodnie. - Dlatego sprzedajemy po kosztach, żeby chociaż za towar się zwróciło.

Producent chryzantem i dąbków w donicach z Łodzi przyznaje, że nie udało mu się sprzedać nawet połowy przygotowanej uprawy. A to co znalazło nabywców było nawet o 10 zł tańsze niż planował. Za okazy o blisko metrowym obwodzie kwiatostanów trzeba było zapłacić 17-20 zł. Małe doniczki chryzantem to wydatek 5 zł, nieco większe drobnokwiatowe okazy kosztują 10-15 zł. Ceny są podobne na wszystkich łódzkich nekropoliach.