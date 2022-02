Łodzianie pomagają Ukraińcom. Setki ton darów jedzie do potrzebujących

Przypominamy, co jest potrzebne?

Śpiwory

Koce termiczne

Poduszki do spania (pokryte folią)

Materace

Nowe lub niezniszczone, czyste ubrania

Kosmetyki do mycia, mydła, żele, płyny do kąpieli

Ręczniki papierowe, z mikrofibry

Zestawy kuchenne wielokrotnego użytku: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki

Środki antyseptyczne/spirytus

Maseczki wielokrotnego użytku

Maski jednorazowe

Woda butelkowana, żywność do szybkiego gotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, konserwy, makaron, płatki do szybkiego gotowania

Zapałki

Baterie

Zapalniczki

Świece

Kartony i taśma klejąca do pakowania darów.

Dary są przyjmowane przez całą dobę. Główne punkty odbioru znajdują się w Urzędzie Miasta przy ul. Piotrkowskiej 104 (z wejściem od strony pl. Komuny Paryskiej) i w hali sportowej przy al. Politechniki. Zbiórkę prowadzą także inne miejskie jednostki, m.in. ogród zoologiczny.