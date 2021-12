Łódź. Zagadkowa śmierć 59-letniego policjanta. Dochodzenie w sprawie śmierci 59-letniego policjanta na terenie Oddziału Prewencji Policji

Pojedynczy strzał. Bez udziału osób trzecich

Do tragedii doszło w miniony wtorek około godz. 15. Ustalono, że tego dnia 59-latek pełnił służbę w jednostce, po czym wyszedł z budynku i wkrótce padł pojedynczy strzał ze służbowego pistoletu. Funkcjonariusz zginął na miejscu. Jego ciało znalazł kolega z jednostki i wszczął alarm. Na razie nie wiadomo czy było to samobójstwo, czy przypadkowy postrzał.

Do jednostki przy ul. Pienistej przybył prokurator oraz biegli – m.in. z zakresu medycyny sądowej, którzy dokonali oględzin miejsca tragedii oraz pomieszczenia, w którym pracował 59-latek. Obejrzano też nagrania z monitoringu. Jak nas poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, nic nie wskazuje na to, aby ktoś przyczynił się do śmierci policjanta.

Kolejny krok w tej sprawie to sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi.