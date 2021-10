Łódź: Uzbrojony wandal zdewastował 38 ławek na przystankach

Wandala od dłuższego czasu szukała policja, ale rozglądali się za nim także wyczuleni na sprawę dewastacji pracownicy MPK. Wreszcie powinęła mu się noga i wpadł na gorącym uczynku, gdy rżnął nożem ławkę na przystanku przy ul. Rokicińskiej róg Maszynowej. Złapała go ekipa na co dzień zajmująca się wymianą zniszczonych przez niego ławek i doglądająca przystanków. Gdy wezwano policję okazało się, że oprócz składanego nożna, którym niszczył ławki, miał przy sobie trzy inne noże oraz... broń palną!

–Działał głównie na Widzewie – opowiada Adam Szmidt z MPK. – Zdarzało się, że jednego dnia dwa razy musieliśmy wymieniać ławki na przystankach przy ul. Maszynowej - mówi Rafał Szybura z Działu Infrastruktury Przystankowej. - Tego dnia, gdy wpadł, też siedział po godz. 23 na przystanku przy Maszynowej i strugał nożem ławkę. Zobaczyliśmy go z samochodu, stanęliśmy, przeskoczyliśmy szybko barierkę żeby nie zdążył uciec i pytamy dlaczego niszczy ławkę. Odpowiedział: tak już było. A wokół niego leżą przecież wióry... Gdy nas zobaczył schował składany nóż pod kurtkę. Próbował uciec wsiadając do tramwaju, więc go zatrzymaliśmy. Gdy czekaliśmy na policję cały czas obserwowaliśmy czy nie wyciągnie w naszą stronę tego noża. Potem się okazało, że nóż miał też w nogawce, a kolejne dwa, w tym jeden 40-centymetrowy, w torbie.