Łódź. Targi staroci, rękodzieła i sztuki użytkowej na osiedlu Księży Młyn

Przybyło około 60 wystawców. Wielu z nich oferowało wyroby i pamiątki z czasów PRL, na które jest moda. Stąd maszynka do mięsa za 25 zł, butelka po oranżadzie za 8 zł, młynki do kawy za 80 – 150 zł oraz szklane i metalowe syfony kosztujące od 20 do 80 zł kupowane m.in. przez zbieraczy, którzy domek letniskowy urządzają w stylu PRL i potrzebują odpowiednich „artefaktów”.