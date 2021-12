Łódź: Szkoły szykują się do zdalnej nauki - od poniedziałku 20 grudnia

Uczniowie czekają na przerwę świąteczną. Szkoły szykują się do zdalnej nauki

To już ostatnie przed świętami Bożego Narodzenia dni stacjonarnej nauki w szkołach. Od poniedziałku (20 grudnia br. do 9 stycznia 2022) wszyscy – zgodnie z dyrektywami rządu – przechodzą na lekcje zdalne. A w zasadzie – prawie wszyscy. Bo są wyjątki.

Według rozporządzenia ministra edukacji Przemysława Czarnka – w szkołach podstawowych i średnich nauka zdalna będzie obowiązywać we wszystkich klasach. Dla najmłodszych uczniów klas I-III podstawówek (którzy będą tego potrzebowali) ma zostać zorganizowana opieka w świetlicach. Ale to nie wszystko. Szkoły muszą zapewnić im także dostęp do komputerów, by mogły uczestniczyć w lekcjach zdalnych ze swoimi klasami zgodnie z planem zajęć.

- Rodzice otrzymają pełną informację w dzienniku elektronicznym na temat tego, jak będziemy funkcjonować – zapowiada Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26. - Na ich wniosek będziemy przyjmować dzieci do świetlicy i organizować dla nich miejsca do nauki zdalnej. Wychowawcy już sprawdzają, czy wszyscy mają dostęp do swoich kont na teamsach. Nauczyciele będą mieli możliwość prowadzenia lekcji zdalnych z domu, jeśli o to wystąpią. Jeśli nie – będą pracować ze szkoły. Uczniowie starsi z klas IV-VIII będą mieć lekcje zdalne. Stacjonarnie zamierzamy prowadzić indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów.