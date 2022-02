Łódź: Samochód potrącił kobietę, która wtargnęła na ulicę. Piesza spieszyła się na tramwaj... ZOBACZ WIDEO

Wtargnęła na jezdnię

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w zeszły czwartek, 3 lutego 2022 r. tuż za skrzyżowaniem ulic Pabianicka - Rudzka w kierunku centrum. To właśnie tam około godz. 10 doszło do niebezpiecznego wypadku w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania pieszej.

Kobieta wtargnęła na trzypasmową jezdnię z prawej strony drogi, prawdopodobnie spiesząc się na tramwaj. Nie zwróciła jednak uwagi na nadjeżdżające z jej lewej strony samochody. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane na rejestratorze jazdy jednego z kierowców.

Autor nagrania na szczęście zdążył wyhamować przed pieszą, jednak kierowca samochodu volkswagen passat nieszczęśliwie zahaczył bokiem auta o kobietę.

