Łódź: Drogi do remontu w ramach Polskiego Ładu. Mieszkańcy wybierają. Ruszyło głosowanie

Ruszył drugi już nabór wniosków na inwestycje realizowane w ramach Polskiego Ładu. Na razie Urząd Miasta Łodzi przedstawił kilkanaście propozycji, na które łodzianie mają zagłosować na platformie Vox Populi. Głosowanie zakończy się w piątek (11 lutego) o północy. Potem wybrane inwestycje zgłoszone będą do Banku Gospodarstwa Krajowego i trzeba będzie czekać na decyzję.

UMŁ może zgłosić trzy wnioski - jeden to inwestycja do 5 mln zł, kolejny do 30 mln zł i ostatni do 65 mln zł.

W kategorii wniosków do 65 mln zł znajdują się dwie propozycje. To remont torowiska oraz ulicy Rzgowskiej od ul. Broniewskiego do ul. Kurczaków wraz z modernizacją pętli tramwajowej na Kurczakach. Do wyboru jest też budowa dojazdów do drogi ekspresowej i poprawa komunikacji na osiedlach: remont ul. Rąbieńskiej od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej, budowa przedłużenia ul. Kaczeńcowej od ul. Judyma do ul. Rąbieńskiej oraz budowa połączenia ul. Kaczeńcowej z ul. Traktorową.