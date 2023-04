ŁKS Łódź na autostradzie do ekstraklasy. W piątek czas na „Górali”

Przypominamy, że bezpośredni awans do elity wywalczą dwie najlepsze drużyny. Zespoły z miejsc od trzeciego do szóstego czekają dwustopniowe baraże. Jedynie najlepsza ekipa wywalczy promocję. Rycerze Wiosny trenera Kazimierza Moskala mają za sobą dwa wyjazdowe mecze, w których zdobyli dwa punkty remisując z Górnikiem Łęczna (1:1) oraz w minioną niedzielę z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (2:2). Oba gole miejscowi strzelili z rzutów karnych. W ostatnich czterech meczach ligowych sędziowie podyktowali przeciwko łodzianom aż pięć „jedenastek” z których rywale wykorzystali cztery. Nic dziwnego, że pojawili się już zwolennicy teorii spiskowych, twierdzący że ŁKS nie jest mile widziany w PKO Ekstraklasie. Wróćmy do niedzielnego starcia w Niecieczy. Na długo mecz zapamięta Maciej Śliwa, który strzelił pierwszego gola w barwach ŁKS. Do klubu z alei Unii 2 przyszedł w pod koniec lutego z Miedzi Legnica. Z kolei dla Bartosza Szeligi było to 50 spotkanie w barwach łódzkiego zespołu.