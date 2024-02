„Legenda lotów do Toronto”. Magda Gessler ma wymuszać specjalne przywileje! Restauratorka postrachem personelu?

Stewardessa opisuje zachowania gwiazd na pokładzie samolotu. Oberwało się Magdzie Gessler

Stewardessa, która wysłała list serwisowi Onet Plejada, opisuje w nim swoje spotkania na pokładzie samolotu z celebrytami.

Magda Gessler jest nazywana legendą lotów do Toronto. Mój pierwszy kontakt z gwiazdą TVN był wynikiem przegranego losowania. Osoba, która miała ją obsługiwać, powiedziała, że nie chce tego robić – pisała kobieta.

Jak dodała, gwiazda automatycznie przechodzi z załogą na ty, a kolejno sprawdza, jak daleko uda jej się przesunąć granicę. Przykładem ma być fakt, że prosi o napój podczas startu, choć wtedy w kabinie nie powinno być szkła, a welcome drink został jej zaproponowany chwilę wcześniej. Co więcej, potrafi poprosić w trakcie lotu o to, by wyjąć jej walizkę i znaleźć jakąś rzecz, choć nie należy to do zadań personelu. Przy tym wszystkim nie należy do najmilszych. Jak jednak dodaje stewardessa, Gesslerowa potrafi poczęstować załogę przygotowanymi kanapkami z jej restauracji lub też pozostawić hojny napiwek jednej z osób.