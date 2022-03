Leczenie pacjentów z Ukrainy chorych na raka. Infolinia NFZ w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim

Uchodźcy wojenni w Ukrainy chorzy na raka mogą kontynuować leczenie w Polsce. Dotyczy to osób, które wjechały do Polski od 24 lutego i były już leczone na Ukrainie. W kontynuacji leczenia ma pomóc specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze 800 190 590. Numer jest czynny całą dobę, dyżurują osoby mówiące po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku. Dane ukraińskiego pacjenta zostaną przekazane do ośrodka onkologicznego, a ten w ciągu dwóch dni oddzwoni, by ustalić szczegóły.