Kulisy ślubu Adrianny i Michała z programu „Rolnik szuka żony”. W pierwszym telewizyjnym wywiadzie zdradzili, jak było na weselu VIDEO

Kulisy ślubu Adrianny i Michała z programu „Rolnik szuka żony”. W pierwszym telewizyjnym wywiadzie zdradzili, jak było na weselu

A wszystko to zaczęło się od jednego listu... 20-letnią Adriannę z Łodzi do napisania listu do Michała skłoniły jego oczy. Serce Michała szybko zabiło zaś do Adrianny. Rodząca się z odcinka na odcinka więź przerodziła się w prawdziwą miłość, czego świadkami byliśmy w ostatnim odcinku, kiedy stęskniony Michał przyjechał do Adrianny do Łodzi. Został bardzo ciepło przyjęty przez jej rodziców, zwłaszcza przez tatę 20-latki.

Adrianna i Michał byli bardzo naturalni, i szybko stali się ulubieńcami widzów, którzy nie mieli wątpliwości w to, że rodzące się między nimi uczucie jest prawdziwe. W komentarzach podkreślali, że miłość bije od nich na kilometr. Kiedy w finałowym odcinku Michał oświadczył się Adriannie portal społecznościowy programu zalała lawina pozytywnych komentarzy, podobnie jak w sobotę 15 lipca, gdy para stanęła na ślubnym kobiercu. W końcu miłość bije od nich na kilometr.