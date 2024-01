Kto wygra dobroczynne nagrody w plebiscycie "Świeć się z Eergą"? Wszysto w Waszych rękach. Głosujcie, to już ostatnie dni!

Plebiscyt Miast

„Świeć się z Energą” już po raz 15 rozpala mieszkańców i sympatyków miast, którzy są przekonani, że to ich kandydat może się pochwalić najpiękniej udekorowanymi na święta ulicami. Spośród 234 zgłoszonych miast w każdym regionie Czytelnicy wskazali 16. finalistów, którzy dziś rywalizują o tytuł Świetlnej Stolicy Polski i wartą łącznie 50 tys. zł pulę nagród. Co ciekawe, w tegorocznym finale plebiscytu znaleźli się laureaci poprzednich edycji, jak Bielsko-Biała i Chełm oraz spore grono pretendentów. Są wśród nich zarówno duże miasta jak Słupsk i Poznań, a także mniejsze miejscowości, m.in. Grudziądz, Kolbuszowa, Płock czy Starachowice.

Głosowanie potrwa do 30 stycznia do południa. 16 kandydatów walczy o zwycięstwo i dodatkowe 40 tys. zł na sprzęt AGD oraz fotowoltaikę od Energi Obrót. Zestaw do produkcji własnej energii zostanie zamontowany we wskazanej przez laureata samorządowej instytucji pomocowej, np. w domu dziecka, domu spokojnej starości czy noclegowni dla osób bezdomnych. Dodatkowo jedno z miast otrzyma wyróżnienie specjalne w postaci audytu energetycznego, który przeprowadzi spółka Energa Oświetlenie.