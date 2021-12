Koniec z wydłużonym czasem biletów MPK w Łodzi. Podwyżki cen biletów MPK Łódź na razie nie będzie

Od stycznia zmienia się czas ważności biletów. Co jest tego przyczyną? To, że na grudniowej sesji Rady Miejskiej nie zajęto się projektem uchwały zmieniającej ceny biletów MPK. Była tam zapisana podwyżka, ale też wprowadzenie na rok 2022 obowiązującego od kilku lat wydłużenia czasu ważności biletów jednorazowych z 20 do 40 minut oraz z 40 do 60 minut.

Dlaczego radni nie zajęli się uchwałą? Wcale nie dlatego, że mieli obiekcje co do horrendalnej skali podwyżek, przekraczającej 30 procent. Powodem była przedłużające się uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w MPK. Wymuszają to obowiązujące przepisy. Procedura jednak długo trwa i tak się złożyło, że do dnia odbywającej się tuż przed świętami sesji swojej opinii o proponowanych podwyżkach nie zdążył przedstawić związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Projekt "spadł" więc z porządku obrad, a to oznacza, że nie będzie rozpatrywany już w tym roku, a ewentualne podwyżki cen biletów wejdą w życie najwcześniej 1 marca 2022 roku.