Koniec darmowego parkowania. Od 1 września opłaty za parkowanie w nowych miejscach Łodzi. Sprawdź gdzie staną parkometry?

Jeszcze przed wybuchem pandemii Zarząd Dróg i Transportu zamierzał uruchomić płatne parkowanie w nowych miejscach w podstrefie B, znajdującej się poza ścisłym centrum Łodzi. Udało się postawić parkomaty, wydzielić miejsca parkingowe. Jednak pandemia sprawiła, że nie wprowadzono opłat w tych miejscach.

-Głównie przez to, by nie utrudniać życia stałym mieszkańcom tych miejsc. Mają prawo do uzyskania abonamentu na parkowanie w tych miejscach. Ze względu na pandemię mieliby problemy z tym, by je otrzymać. Nie chcieliśmy im komplikować spraw