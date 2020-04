Kolejna śmiertelna ofiara koronawirusa w Łódzkiem.

Nie żyje 268 osób zakażonych koronawirusem

Informację podało we środę (15 kwietnia) rano Ministerstwo Zdrowia. Jak podaje ministerstwo mężczyzna miał choroby współistniejące.

67-latek zmarł w zgierskim szpitalu. Pochodził z Łodzi.

9 ofiara śmiertelna zakażona koronawirusem

Według statystyk jest to dziewiąta już śmiertelna ofiara koronawirusa w regionie łódzkim. W całej Polsce do środy do godz. 10 zmarło 268 osób. Zmarłych może być jednak nieco więcej, bo do oficjalnych statystyk zaliczane są tylko ci zmarli u których koronawirusa potwierdził test genetyczny.

