Kiedy trzeci etap odmrażania gospodarki? Kiedy otworzą restauracje?

Kiedy otworzą restauracje? Trzeci etap odmrażania gospodarki

Dziennikarze RMF FM dotarli do daty otwarcia restauracji. Z podanych przez nich informacji wynika, że restauracje będą czynne 18 maja. Jednak nie wszystkie - data ta dotyczy ogródków lokali - pod warunkiem, że będą obsługiwać je kelnerzy. Stoliki musiałyby być oddalone od siebie o 2 metry, a klienci - być obsługiwani przez kelnerów, bez możliwości samodzielnego podchodzenia do baru. W takim ogródku nie obowiązywałby za to nakaz noszenia maseczek i rękawiczek.

Obecnie mogą serwować jedynie jedzenie na wynos i z dowozem do domu.

Wraz z restauracjami, przypomnijmy, w trzecim etapie odmrażania gospodarki otwarte mają zostać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Rząd zamierza również pozwolić na organizację niektórych wydarzeń sportowych.