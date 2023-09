Katastrofalna prognoza GUS: Województwo łódzkie w 2060 roku mniejsze o 600 tysięcy mieszkańców

W syntezie prognozy GUS podkreśla, że możliwe są scenariusze alternatywne. W pesymistycznym liczba ludności w Polsce w 2060 roku może spaść nawet do do 26,7 mln, w optymistycznym "tylko" do 34,8 mln.

Będzie również postępował proces starzenia się ludności Polski, co oznacza wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej oraz

duży spadek liczby dzieci i młodzieży (0–17 lat). Na przykład w województwie łódzkim liczba osób w wieku powyżej 65 lat będzie stanowić 35 procent całej populacji i będzie to jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Obecnie w Łódzkiem wynosi on tylko 22 procent.

Kurczyć będą się zasoby ludności w wieku produkcyjnym. W 2022 r. w całej Polsce na 100 osób w wieku produkcyjnym

przypadało 70 osób w wieku nieprodukcyjnym, w 2060 r. będzie to już 105 osób.