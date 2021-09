Kapitan ŁKS wraca na swoje miejsce - na razie do rezerw

Michał Kołba to wychowanek klubu z alei Unii 2. W barwach pierwszej drużyny, której był zresztą kapitanem, zaliczył 157 meczów. Przeszedł z ŁKS długą i krętą drogę z III ligi, aż do ekstraklasy. Jesienią 2019 roku został przyłapany na stosowaniu dopingu. Polska Agencja Antydopingowa zdyskwalifikowała go na dwa lata, a klub nawet rozwiązał kontrakt. Piłkarz odpokutował jednak i latem rozpoczął zajęcia z drużyną rezerw, prezentując się na tyle dobrze, że został zgłoszony do rozgrywek grupy pierwszej III ligi, gdzie od niedawna rywalizuje drużyna rezerw, która jest beniaminkiem. Zawodnik, oczywiście w optymalnej dyspozycji, powinien być wzmocnieniem zespołu. Kto wie, może rezerwy będą dla niego jedynie przystankiem w drodze pierwszej drużyny?– Minione miesiące nie były dla mnie łatwe, ale bardzo dużo mnie nauczyły - mówi. Z całego serca dziękuję za wszystkie przejawy wsparcia, które do mnie docierały. Na pewno nie zmarnowałem tego czasu. Fizycznie czuję się dobrze przygotowany i bardzo chciałbym znów poczuć meczową adrenalinę.

Niewykluczone, że adrenalinę piłkarz poczuje 9 października (sobota). Tego dnia ŁKS II zmierzy się na swoim boisku w meczu ligowym z Wikielecem. W najbliższy weekend „rezerwiści” pauzują.

Wróćmy do pierwszej drużyny, która we wtorek rozpoczęła przygotowania do piątkowej „bitwy” na swoim boisku z ostatnim w pierwszoligowym rankingu Zagłębiem Sosnowiec (20.30). Jak informuje rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2 Bartosz Król, trenują wszyscy zawodnicy. Jest w tym gronie także bohater zwycięskiego meczu z Sandecją Maciej Radaszkiewicz. Piłkarz, który strzelił gola na wagę trzech punktów w doliczonym czasie gry, jeszcze niedawno „terminował” w rezerwach. Trener Kibu Vicuna zaufał mu trochę z konieczności z powodu kontuzji piłkarzy, a ten odpłacił się bezcennym trafieniem wartym trzy punkty. Co ciekawe, był to jego debiutancki gol na zapleczu PKOEkstraklasy.

We wtorek rozpoczęła się już sprzedaż wejściówek na piątkowe na starcie z Zagłebiem. Sa one do nabycia w kasie biletowej Łódź Sport Arena (poniżej harmonogram sprzedaży i ceny biletów) oraz w internetowym systemie sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Kasa czynna jest w środe od 9 do 16, a w czwartek od 10 do 18. W dniu meczu od 15 do końca pierwszej połowy meczu.

Tymczasem Radosław Mroczkowski przestał być trenerem pierwszoligowej Resovii. Urodzony w Poddębicach szkoleniowiec prowadził drużynę od 25 listopada 2020 roku.Zapewne wraz z nim z Resovią pożegna się także jego asystent Dawid Kroczek, który pracował wcześniej, trzeba dodać z sukcesami, w trzecioligowym Sokole Aleksandrów. Jego byłemu klubowi niespecjalnie wiedzie się na trzecioligowych boiskach, więc nie wykluczamy powrotu.