Kamienica przy ulicy Kilińskiego 49 w Łodzi nareszcie zniknęła! Zawalidroga rozebrana

Kamienica przy Kilińskiego 49 w Łodzi zniknęła

Zgodnie z zapowiedziami miasta, że wyburzanie częściowo zawalonej kamienicy przy ulicy Kilińskiego 49 w Łodzi potrwa do 5 maja prace rozbiórkowe zostały zakończone. Wykonawca oczyścił także teren, nie ma więc już przeszkód, aby na ten odcinek ul. Kilińskiego wróciły tramwaje.

– Tramwaje linii 1 będą jeździły na trasie od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Franciszkańskiej do skrzyżowania z ul. Milionową. Są tam przygotowane nakładki dla tramwajów dwukierunkowych. Z kolei spod RCKiK w stronę Stoków będą jeździły tramwaje linii 17 – zapowiada Tomasz Andrzejewski, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu.

Kończy się tym samym dwuletnia seria problemów z kamienicą przy ul. Kilińskiego 49. W maju 2021 r. we frontowym budynku zawaliły się stropy. Przez grożącą katastrofą budowlaną nieruchomość trzeba było wstrzymać ruch tramwajowy po ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza. Miasto zamierzało jak najszybciej rozebrać zrujnowane budynki, ale Wojewódzki Konserwator Zabytków nie chciał wydać na to zgody. Do podjęcia decyzji potrzebował pomocy ministerstwa, a formalności zajęły wiele długich miesięcy. Równolegle rozbiórkę próbował zatrzymać jeden z mieszkańców Łodzi, który zwrócił się w tej sprawie do sądu. Ostatecznie jednak sąd oddalił roszczenia, nieruchomość została wykreślona z rejestru zabytków i na początku kwietnia zaczęto jej wyburzanie.