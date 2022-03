Już jutro odbędzie się spotkanie Klubu Gier Planszowych w Centrum Kultury Młodych! Wstęp wolny

CKM zaprasza miłośników gier planszowych

Już jutro w godz. 17:15 - 20:15 w Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej 13 odbędzie się spotkanie miłośników gier planszowych, które regularnie ma miejsce co dwa tygodnie. Udział w zajęciach jest bezpłatny

Na uczestników spotkania czeka aż 30 tytułów różnego rodzaju gier planszowych od imprezowych po gry dla dzieci. Miłośnicy planszówek będą mieli dostęp m.in. do gier takich jak: kotobirynt, jungle speed, chińczyk, Dobble, Wsiąść do pociągu, Camel up, Manhattan czy tradycyjne warcaby. Zaproszone są osoby w każdym wieku, zarówno dzieci jak i dorośli.