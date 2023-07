Łodzianie przegrali mistrzostwo, a co za tym idzie awans do grupy pierwszej III ligi, na finiszu sezonu z GKSBełchatów. Za wyniki zespołu odpowiadał wówczas Patryk Czubak, który jest już obecnie szkoleniowcem drugoligowego Stomilu Olsztyn. Jego miejsce zajął natomiast doświadczony trener Krzysztof Chrobak. 65-letni szkoleniowiec podpisał z łódzkim klubem roczną umowę, ale z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Krzysztof Chrobak będzie także pracował w Akademii Widzewa. To doświadczony i uznany szkoleniowiec, który karierę trenerską zaczynała w warszawskiej Polonii, pracując początkowo z młodzieżą, a potem, już w ekstraklasie, z seniorami. Potem odpowiadał za wyniki między innymi Znicza Pruszków, Amiki Wronki, Zagłębia Lubin, Górnika Łęczna, Legionovii, a sezon 2012/2013 spędził w Widzewie, gdzie był asystentem Radosława Mroczkowskiego. Następnie pracował w Pogoni Grodzisk Mazowiecki i ponownie Polonii. Z tym pierwszym zespołem awansował w roku 2021 do II ligi. Ostatnio dowodził zespołem juniorów tego klubu.

Dodajmy, że w sztabie szkoleniowym Widzewa II znaleźli się Michał Czaplarski, Norbert Smorawski (asystenci), Konrad Przybylski (trener bramkarzy), Wiktor Wróbel (trener przygotowania motorycznego), Paulina Konik (fizjoterapeutka) oraz Jacek Skupień (kierownik drużyny).