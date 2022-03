Jak się pracuje w mobilnej restauracji? Food trucki w Gastronomiku

- Spotkanie miało na celu przede wszystkim pokazanie i przybliżenie młodzieży tej formy pracy i prowadzenia działalności gastronomicznej – mówi Jolanta Krześlak, szefowa warsztatu szkolnego i nauczycielka przedmiotów zawodowych.

Food trucki w ostatnich latach biją rekordy popularności. Amatorzy fast foodów uwielbiają odwiedzać specjalnie organizowane zloty czy imprezy z ich udziałem.

- Bardzo mnie interesuje, jak wygląda praca w food trucku – mówi Piotr Cydzik, z III klasy technikum. - Chciałby nawet zatrudnić się, by zdobyć doświadczenie, bo myślałem już o prowadzeniu takiej działalności.

- To ciężka praca – trzeba wszystko wcześniej przygotować, zorganizować doskonale pracę, być przygotowanym na to, że natężenie ruchu podczas imprezy jest różne – że są momenty, gdy ustawia się kolejka i trzeba ogarniać dużo zamówień jednocześnie – dodaje Adrian Kolasa, maturzysta. - Warto też podkreślić, że fast food z food trucka nie musi kojarzyć się z czymś niezdrowym.

- Zaprezentowaliśmy, że można szybko wydawać jedzenie świeże, smaczne, wysokiej jakości – mówi Piotr Kwiatkowski, właściciel food trucka, serwującego włoskie panini. - Proponujemy panini z wołowiną, kurczakiem, serami dojrzewającymi, pleśniowymi, świeżymi sałatami, ziołami, grillowanymi warzywami, sosami, które sami robimy. W moim przekonaniu – co też chcieliśmy przekazać uczniom – food truck to świetny pomysł na własny biznes.

Uczniowie oglądali mobilne kuchnie od środka, poznawali ich wyposażenie, dopytywali o to, jak działają, skąd czerpią prąd czy wodę. Chcieli też się dowiedzieć, ile kosztują auta, naczepy, namioty oraz sprzęt do mobilnej restauracji czy kawiarni oraz czy inwestycja się opłaca, a także jak wygląda takie z nią trochę cygańskie życie w sezonie.