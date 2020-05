IKEA w Łodzi i sklepy w Porcie Łódź otwarte. Jak wygląda handel w czasie epidemii koronawirusa? Zdjęcia z Portu Łódź

Zgodnie z decyzją rządu na terenie sklepów wielkopowierzchniowych na 1 osobę powinno przypadać 15 m2 powierzchni (nie wliczając powierzchni korytarzy). Oznacza to, że na terenie Portu Łódź może jednocześnie przebywać do 4700 osób. Pracownicy ochrony stale monitorują liczbę klientów aktualnie przebywających na terenie Centrum. Szerokie korytarze w Porcie Łódź sprzyjają zachowaniu odległości między klientami i wpływają na komfort zakupów.

Otwarte są dla klientów wszystkie wejścia do Portu Łódź, przy których dostępne są stacje z płynami do dezynfekcji. Przy wszystkich wejściach obowiązywać będą ciągi komunikacyjne – dla wchodzących do Centrum i dla wychodzących.

Przed wejściem do każdego sklepu umieszczone są plakaty, które informują o liczbie klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać na terenie sklepu.

W toaletach są plansze z instrukcją dotyczącą techniki skutecznej dezynfekcji rąk. Przed toaletami znajdują się także informacje ile osób może jednocześnie wejść do danej toalety (jest to zależne od liczby kabin). Podobna informacja, co do dopuszczalnej maksymalnej liczby korzystających osób, widnieje na windach zlokalizowanych w Porcie Łódź.