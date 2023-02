To może być historyczna wiosna dla Unii Skierniewice. Drużyna trenera Dawida Kroczka jest wicemistrzem grupy pierwszej, ale traci zaledwie dwa punkty do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. W klubie kierowanym przez Leszka Koźbiała nikt nie ukrywa, że cel zespołu jest jeden - awans do II ligi.

Skierniewiczanie spokojnie są w stanie zakończyć sezon na pierwszym miejscu. To solidny trzecioligowy zespół. W minioną sobotę Unia grała aż dwa sparingi. W pierwszym pokonała solidny przecież Widzew II Łódź aż 5:1 (3:0). Gole: Bartłomiej Maćczak 2, Kamil Sabiłło 2, Maksym Rosiński - Wiktor Preuss (rzut karny).

W drugim meczu skierniewiczanie, w bardziej rezerwowym składzie, zremisowali w Łodzi z beniaminkiem IV ligi AKSSMS 3:3 (1:2). Gole dla gospodarzy: Kamil Palasz, Dawid Froncek, Patryk Banasiak. Dla Unii: Filip Kępisty 2, Tomasz Bała.