Hokej na lodzie na lodowiskach w Łodzi od rana do wieczora

Oprócz ligowych meczów drużyny ŁKH - z SMS Katowice w sobotę o godz. 17.15 i Zagłębiem Sosnowiec w niedzielę o godz. 19 w "Bombonierce" na Stefanowskiego - odbędą się jeszcze dwa turnieje młodzieżowe.

Pierwszy, to przełożony z wiosny finał rywalizacji o Puchar Mariusza Czerkawskiego dla 10-latków, tym razem nie na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w łódzkiej "Bombonierce". W niedzielę od godz. 9.45 do 16.45 walczyć będzie o to trofeum dziewięć drużyn wyłonionych w jesiennych eliminacjach: Podhale, Zagłębie, Cracovia, Olivia Gdańsk, Naprzód Janów, Legia, Niedźwiadki Sanok, MOSM Tychy oraz zespół ŁKH. który broni pucharu, zdobytego przed rokiem. Łódzki klub ma w tym turnieju piękną kartę, bo nasz zespół był najlepszy w tej kategorii w Polsce także w roku 2018. Teraz gra oczywiście inny rocznik, faworyta wskazać więc nie sposób. W grupach eliminacyjnych najlepsze były zespoły Naprzodu, Legii i Podhala, a ŁKH był w swojej grupie drugi za Legią, a przed Olivią, Sokołami Toruń, Wikingami z Elbląga, Koziołkami z Poznania oraz BKS Bydgoszcz. Na finał przyjedzie oczywiście sam patron turnieju Mariusz Czerkawski.