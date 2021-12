Handel w niedziele - zmiany od lutego 2022. Które sklepy stracą możliwość otwierania się w niedziele jako placówki pocztowe? Mikołaj Wójtowicz

Handel w niedziele i święta od 1 lutego 2022 r. nie będzie już taki sam, jak wcześniej. W październiku 2021 prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady zakazu handlu. Wszystko po to, by wykluczyć możliwość nieprawidłowego stosowania przepisów i ich obchodzenie. Co dokładnie się zmieni? Które sklepy stracą możliwość otwierania się w niedziele jako placówki pocztowe?