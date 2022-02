Gotuj z Beckhamem: syn słynnego piłkarza prowadzi program kulinarny. Kolejne odcinki wzbudzają silne emocje Anna Daniluk

Brooklyn Beckham pomaga, gdy szef kuchni Roy Choi wraz z Finneasem przygotowują wykwintne tacos na scenie kulinarnej Williams i Sonoma podczas pierwszego dnia Bottlerock Music Festival w Napa w Kalifornii. fot. London Entertainment / SplashNews.com/East News

Brooklyn Beckham to najstarszy syn znanego piłkarza Davida i popularnej piosenkarki Victorii. Latorośl małżeństwa spróbowała swoich sił jako gospodarz programu kulinarnego, tworząc 8-odcinkową serię „Cookin’ with Brooklyn” do obejrzenia w ramach funkcji Facebook Watch i na Instagramie. Zobaczcie, co wzbudziło największe kontrowersje wśród widzów programu.