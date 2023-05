Fontanny w Łodzi. Dlaczego nie działają? Kiedy woda tryśnie z miejskich fontann w Łodzi?

Fontanny w Łodzi. Dlaczego nie działają?

Jak wyjaśnia Urząd Miasta w Łodzi, uruchomienie miejskich fontann opóźnia się, ponieważ trwa przetarg, który ma wyłonić firmę zarządzającą urządzeniami. Woda ma trysnąć w nich dopiero na przełomie maja i czerwca, najpóźniej w czerwcu.

Obecnie działa tylko jeden miejski wodotrysk - w powstałym w dwa lata temu pasażu Hilarego Majewskiego (łączy ul. Włókienniczą i ul. Jaracza). Fontannę tworzy podziemna, betonowa niecka przykryta kamiennymi płytami. Woda wybija z pięciu wieloobrazowych dysz na wysokość do 3 metrów i średnicę do 4 metrów. Woda leci w godz. 10- 21, a ok. godz. 20 włączy się iluminacja.