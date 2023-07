Finałowa Gala Miss Polski już 16 lipca. Oto nowe zdjęcia 32 kandydatek. Wśród nich są dwie reprezentantki Łódzkiego

Wśród 16 kandydatek, które powalczą o koronę Miss Polski 2023 są dwie piękne mieszkanki Łódzkiego. To Kamila Pacholak z Ruśca pod Bełchatowem, która urodziła się w Wieluniu oraz Milena Terka z Sieradza.

Kamila Pacholak z Ruśca we wrześniu skończy 25 lat. Studiuje kosmetologię na studiach magisterskich oraz prowadzi swój gabinet kosmetologiczny.

- Stałe podnoszę swoje kompetencje, by wszystko co mnie spotyka nie chcę pozostawiać przypadkowi. W przyszłości chciałabym otworzyć centrum szkoleniowe, gdzie najlepsi specjaliści będą mogli dzielić się wiedzą z początkującymi kosmetologami. Jestem uparta w dążeniu do osiągnięcia celu, a największą satysfakcję sprawia mi sukces, który kosztował mnie dużo pracy i zaangażowania. Potrafię robić świetną włoską pizzę na cienkim cieście, a na różne okazje przygotowuję samodzielnie bukiety kwiatów - mówi Kamila Pacholak z Ruśca, finalistka Miss Polski 2023.