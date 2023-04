Festiwal roślin w Łodzi. Ceny roślin sprzedawanych na festiwalu? ZDJĘCIA

Festiwal roślin to ogromna impreza dla miłośników kwiatów. Do Łodzi przyjechały prosto od producentów, a są sprzedawane bez dodatkowej marży. Dzięki temu wiele roślin kosztuje taniej niż w centrach ogrodniczych, czy kwiaciarniach. Ceny zaczynają się od 7 złotych, ale za najciekawsze, kolekcjonerskie okazy trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych. Wśród roślin każdy znajdzie coś dla siebie, bo w sprzedaży są zarówno kwitnące wiosenne cebule: hiacynty, żonkile, jak i domowe begonie, staromodne (choć wracające do łask) geranium, zwane także anginką, czy nowoczesne rośliny w czarnym kolorze.

Na popularną monsterę wydamy kilkadziesiąt złotych, mały okaz kupimy już za 20 zł. Na festiwalu mamy tez monstery kolekcjonerskie. Monstera variegata kosztuje 240 zł, a monstera fine constalation 583 zł, co jest bardzo atrakcyjną ceną i dobrze wiedza o tym kolekcjonerzy. Pierwsza z nich ma charakterystyczne liście w białe plamy, druga ma liście o wiele większe, a wybarwienie jest w kolorze żółtym - tłumaczy Wiktoria Moch, doradca na Festiwalu roślin.