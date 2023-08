Dziewczyny Lata Term Poddębice. Zobaczcie ZDJĘCIA z niedzieli 20 sierpnia

Z akcją Dziewczyny Lata Term Poddębice ruszyliśmy 6 sierpnia, a ostatnia jej odsłona będzie miała miejsce w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia. Już teraz serdecznie zapraszamy panie, które skorzystają w tym dniu z wodnego relaksu w mieście nad Nerem, do udziału w naszych mini-sesjach zdjęciowych. Robimy zdjęcia w godzinach od 12 do 16. Wystarczy pozytywne nastawienie i odrobina uśmiechu!

Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice, które wykorzystuje naturalne wody geotermalne, oddano do użytku 1 maja 2022 r. Kompleks tworzy siedem basenów zewnętrznych i wewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2,3 tys metrów kw. oraz strefy saun i SPA. Jest w pełni dostępny i przyjazny dla każdego, kompleks wyróżniają niespotykane nigdzie indziej rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych. Termy Poddębice są otwarte codziennie - w od poniedziałku do piątku w godz. 10-22, w weekendy od 9 do 22.