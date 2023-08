Dziewczyny Lata Term Poddębice 2023. Czwarta i ostatnia odsłona naszego wakacyjnego cyklu. Obejrzyjcie ZDJĘCIA z niedzieli 27 sierpnia

Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice oddano do użytku 1 maja 2022 r. Temperatura wody w basenach wynosi od 30 do 38 stopni Celsjusza. Woda termalna jest wydobywana z głębokości 2101 metrów z pokładów kredy górnej. Relaks w ciepłych basenach poprawia krążenie, odpręża, zmniejsza bolesność mięśni i stawów. Szczególne rezultaty zdrowotne można uzyskać w leczeniu rehabilitacyjnym i neurologicznym.

Poddębicki kompleks tworzy siedem basenów zewnętrznych i wewnętrznych o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2,3 tys metrów kw. oraz strefy saun i SPA. Jest otwarty codziennie - w od poniedziałku do piątku w godz. 10-22, w weekendy od 9 do 22. Termy wyróżniają niespotykane nigdzie indziej rozwiązania dedykowane osobom starszym i niepełnosprawnym.

W sierpniu pojawiły się kolejne udogodnienia dla klientów kompleksu. U wejścia do obiektu pojawił się biletomat, w którym można kupić wejściówki, ale też odebrać opaski w przypadku pobytu wykupionego wcześniej przez internet. Ostatnią nowością jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych - ustawiona na parkingu, na którym zostawicie auto bezpłatnie.