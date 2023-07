Dwukrotny mistrz świata w Skrze Bełchatów. To nie koniec transferów

Siatkarz, który świętował mistrzostwa z reprezentacją Polski w 2014 i 2018 roku ma za sobą 14 sezonów w PlusLidze. Rozegrał 379 meczów, zdobywając 64 statuetki MVP oraz ponad 5000 punkty. W minionych rozgrywkach bronił barw Aluronu CMCWarty Zawiercie, zdobywając brązowy medal mistrzostw Polski. Był w tym klubie od 2021 roku. Karierę siatkarską zaczynał natomiast w Chemiku Bydgoszcz w roku 2008. Następnie trafił do Delecty Bydgoszcz, którą prowadził Waldemar Wspaniały. Po pięciu sezonach przeniósł się do Asseco resovii Rzeszów, z którą sięgnął między innymi po mistrzostwo i wicemistrzostwo naszego kraju. Następnie został zawodnikiem tureckiego Ziraatu Bankası Ankara, zdobywając srebrny medal Pucharu CEV. Po powrocie do PlusLigi dołączył do drużyny Jastrzębskiego Węgla, w której barwach w której barwach wywalczył mistrzostw Polski, a po dwóch sezonach podpisał kontrakt z Cerradem Eneą Czarnymi Radom. Potem była wspomniana drużyna z Zawiercia. W reprezentacji Polski rozegrał 110 meczów, świętując z nią nie tylko dwa mistrzostwa świata, ale także brąz Pucharu Świata i mistrzostw Europy.