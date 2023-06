Dawid Kroczek nie jest już trenerem Unii Skierniewice

Pod jego batutą zespół wywalczył Puchar Polski województwa łódzkiego, ale w III lidze uplasowała się na siódmym miejscu, co przyjęto w klubie z niedosytem, bo po jesieni były zgoła inne plany. Był zresztą powód do optymizmu, bowiem zespół plasował się w tabeli półmetka na drugim miejscu z zaledwie dwoma punktami straty do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Wiosną skierniewiczanom jednak nie szło. Dawid Kroczek prowadził Unię od końca czerwca minionego roku. Zajął wówczas miejsce trenera Piotra Kocęby.

- Rozstaliśmy się kulturalnie - mówi były już trener Unii. - Rozglądam się za nowym pracodawcą i powiem szczerze, że chciałbym podjąć pracę najlepiej w drugiej lidze, niekoniecznie jako pierwszy, spokojnie mogę być asystentem.