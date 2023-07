Damian Makuch zawodnikiem Unii Skierniewice

- Cieszę się z powrotu do Skierniewic - mówił piłkarz po podpisaniu umowy. - To moje rodzinne miasto i czuje się w nim najlepiej. Do powrotu przekonał mnie projekt zaproponowany przez miasto i klub, w tym oczywiście powstający, nowoczesny stadion wraz z kompleksem boisk. Priorytetem jest awans do Unii do drugiej ligi.