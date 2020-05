Dachowanie na al. Bandurskiego w Łodzi. Samochód na dachu ZDJĘCIA

Volkswagen polo jechał od strony ul. Wróblewskiego. Jego kierowca chciał zawrócić na rondzie, jednak będąc na nitce w kierunku do ul. Wileńskiej, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, przez co doprowadził do zderzenia z audi prawidłowo jadącym ul. Krzemieniecką w kierunku centrum miasta. Uderzony w prawy bok volkswagen przewrócił się na dach, ścinając jeszcze słup sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem na rondzie.

Obaj kierowcy byli trzeźwi, a choć rozbite auta - zwłaszcza polo - przedstawiały dość przerażający obraz, żadnemu z nich nic poważnego się nie stało. Z wypadku wyszli zaledwie potłuczeni.