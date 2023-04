Co robić w majówkę w Łodzi? Pomysły na majówkę w Łodzi. Jak spędzić majówkę nie wyjeżdżając z miasta?

W Łodzi jest ponad 150 murali. Pomimo że sam szlak poświęcony łódzkim muralom-reklamom dotyczy 16 najciekawszych malowideł z czasów PRL, warto wybrać się w podróż po całym mieście po to, by obejrzeć najpiękniejsze łódzkie murale. Wiele z nich tworzonych jest przez twórców ze światową marką, a same prace nierzadko zmuszają do refleksji.

archiwum