Ceny warzyw i owoców w Łodzi. Jakie ceny na rynku na Zjazdowej? Ile kosztują warzywa i owoce? [CENY NA ZJAZDOWEJ 29 maja 2020]

Ceny warzyw i owoców w Łodzi

Wszyscy uwielbiamy świeże warzywa i owoce. Jednak często przy ich zakupie pojawia się problem. W końcu nikt nie lubi przepłacać, a często ceny na naszych osiedlowych ryneczkach są ustalane "z kosmosu" przez pragnących zarobić jak najwięcej handlarzy. Co zrobić, żeby nie przepłacać? Najlepiej sprawdzić u źródła.

Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa to miejsce, gdzie zjeżdżają hurtownicy warzyw i owoców. To właśnie stąd zaopatrzenie czerpią handlarze detaliczni z pozostałych łódzkich targowisk. Sprawdzamy dla Was ceny warzyw i owoców tak, byście wiedzieli, ile zapłacić za najpopularniejsze z nich. W galerii, do której prowadzi umieszczony poniżej przycisk znajdziecie aktualne ceny.