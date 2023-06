Ceny truskawek i czereśni na Rynku Bałuckim. Kolejki po truskawki! Jakie są ceny owoców na Bałuckim Rynku? Informacje 28.06.2023

Kolejka po truskawki w Łodzi

Taniej za czereśnie i fasolkę na rynku Bałuckim

Staniała fasolka szparagowa. Jeszcze niedawno kilo kosztowało 20 zł. Teraz jest o 5 złotych tańsze. Na straganach nie brakuje młodego bobu po 14-16 zł za kilo. Pęczek rzodkiewki kosztuje 1,50 – 2 zł, tyle co zielona pietruszka i koperek. Podrożała nie co młoda włoszczyzna. Płaci się za nią 6 zł, a więc o złotówkę więcej.

Główka młodej kapusty kosztuje 6 zł, tyle co kalafior. O 2 złote tańsza jest botwinka. 4 złote kosztuje kilo młodej marchewki. Jest też duży wybór polskich, tegorocznych ziemniaków. Za kilo płaci się od 2,5 do 3,5 złote. Tanieją ogórki. Te do kiszenia kosztują od 3,5 do 4,5 złote za kilogram. Natomiast za zestaw do kiszenia w skład, którego wchodzi czosnek, chrzan i koper trzeba zapłacić 4 złote. Jest też duży wybór pomidorów. Za kilogram ładnych malinowych płaci się 5-6 złotych.