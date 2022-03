CENY mieszkań i domów w Łodzi. Ile kosztują lokale w stanie deweloperskim?

Ceny mieszkań w Łodzi 2022

W ofercie mieszkań najbardziej zaskakującą była propozycja zakupu mieszkania na osiedlu składającym się z 4 budynków czteropiętrowych i jednego wieżowca przy ul. Maratońskiej 49. Prace już się rozpoczęły i osiedle zostanie oddane do użytku jesienią 2024 roku. Cena metra kwadratowego mieszkania wynosi tu 8 – 8,5 tys. zł, a wieżowcu od piątego piętra wzwyż cena będzie rosła o 100 zł/m.kw. co piętro. Budynek stać będzie przy ogromnym, niezabudowanym terenie zielonym, a im wyższe piętro tym lepszy widok. Inwestor Vision Development ma jeszcze mieszkania w rewitalizowanym, pofabrycznym budynku przy ul. Kopernika 15. Jest tu do jeszcze 8 mieszkań, 53-metrowe po 8,2 tys. zł/m.kw., 61 – 69- metrowe w cenie 8 tys. zł/m.kw. i największe, powyżej 74 metrów – 7,5 tys. zł/m.kw..