Co wolno we własnym mieszkaniu, a za co możesz dostać mandat! Co z paleniem i ze zwierzętami? 11.03.2024

Hałas. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny - mówią przepisy, choć nie definiują co oznacza w tym wypadku wybryk, a także jak hałaśliwy musimy być, by spełniać wymogi zakłócania spokoju.

Zobacz, co wolno we własnym mieszkaniu, a za co możesz dostać mandat

Zwierzęta. Teoretycznie, spółdzielnia mieszkaniowa może zakazać, głosami swoich członków, trzymania w bloku wszelkich zwierząt. Dotyczy to nie tylko tych potencjalnie uciążliwych, jak pies, który może szczekaniem burzyć spokój sąsiadom, ale także innych, jak np. koty. Spółdzielnia nie może nam jednak zakazać m.in. posiadania psa przewodnika.

Palenie. Jeśli balkon nie jest współdzielony i należy tylko do nas, nie obejmują nas przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Wciąż jednak może nas obejmować regulamin spółdzielni, który często zakazuje takich praktyk.