Boże Ciało w Łodzi. Które procesje są, które odwołano, a które pójdą inną trasą? Czy procesja jest obowiązkowa? Sprawdź...

Kuria Archidiecezji Łódzkiej 29 maja wydała komunikat w sprawie organizacji procesji Bożego Ciała w sytuacji ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa : _„Procesje Bożego Ciała mogą być organizowane w tradycyjnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu zaleceń sanitarnych to znaczy: maksymalnie 150 uczestników i dwumetrowe odległości między nimi_”. W Łodzi większość parafii zdecydowała się na znaczne skrócenie trasy procesji.

Z racji święta obowiązuje zakaz handlu , a z powodu procesji inaczej będzie kursowały tramwaje i autobusy MPK. Ponieważ zacznie się długi weekend , to będą także liczne partole policji.

Jedną z nielicznych procesji, które odbędą się na niezmienionej trasie będzie ta organizowana przez parafię katedralną. Wyruszy ona z katedry po zakończeniu mszy, którą o godz. 10 odprawi arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś. Procesja przejdzie ulicami Piotrkowską, Czerwoną, Wólczańską i Skorupki do katedry, po drodze zatrzymując się przy czterech ustawionych w tradycyjnych miejscach ołtarzach. Procesja zakończy się przed kolejną mszą w katedrze o godz. 12.30.

Msza obowiązkowa procesja już nie

Oficjalna nazwa Bożego Ciała to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jego tradycja sięga średniowiecza, do Polski trafiło w XVI w. Katolicy mają tego dnia obowiązek uczestnictwa we mszy.