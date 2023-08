Atrakcyjny letni wypoczynek z Wieltonem w ramach redakcyjnej akcji Pociąg Marzeń. Moc wrażeń dla podopiecznych Fundacji Happy Kids

- Od wielu lat angażujemy się w różne akcje społeczne, więc z chęcią przyjęliśmy propozycję, aby w tym roku zostać Mecenasem Regionalnym akcji Pociąg Marzeń. Gdy dowiedzieliśmy się o możliwości spotkania z podopiecznymi Fundacji Happy Kids i zorganizowania dla nich zajęć edukacyjnych w temacie ekologicznym, zebraliśmy mnóstwo pomysłów i przystąpiliśmy do ich realizacji. W ten sposób spędziliśmy w lipcu wspaniałe dwa dni z gromadką uśmiechniętych i chętnych do wspólnej zabawy dzieci. Nic tak nie motywuje do dalszej pracy i do angażowania się w działania CSR, jak właśnie roześmiane buzie pociech i ich czynny udział w warsztatach. Cieszymy się, że mogliśmy im sprawić tyle radości wspólną zabawą i nauką – powiedziała Agnieszka Placek-Łapaj, PR Manager Wielton S.A.

Atrakcje oraz zajęcia z animatorkami i animatorami zostały zorganizowane dla obu grup dzieci w dniach 21 i 28 lipca w miejscowości Barkowice Mokre w powiecie piotrkowskim. Był to wspaniały, aktywny czas pełen radości i uśmiechów dzieci. Wielton zapewnił szereg ciekawych atrakcji dla uczestników, do których można zaliczyć: warsztaty ozdabiania i malowania eko-toreb, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, muzyka i tańce, malowanie buziek, modelowanie balonów, bańki mydlane XXL i zamykanie w bańce mydlanej, spotkanie z żywą maskotką, zabawy z chustą animacyjną, budowanie ze słomek konstrukcyjnych, zabawy ruchowe (przeciąganie liny, skakanie w workach, wyścigi rzędów itp.). Nie zabrakło również poczęstunku dla najmłodszych w postaci owoców, wody, soczków oraz upominków - zestawów odblasków i butelek filtrujących.

Ideą akcji Pociąg Marzeń jest pomoc w zorganizowaniu wakacji dzieciom, które z różnych względów nie mają takiej możliwości. W szczególności chodzi o podopiecznych różnych fundacji, stowarzyszeń oraz domów dziecka. Do akcji przyłączają się firmy, które poprzez wykupienie wagonika, pomagają tym instytucjom w sfinansowaniu wakacyjnego wyjazdu dla najmłodszych. Zostanie na to przeznaczona połowa wpłaconych środków. Im więcej wagoników, tym więcej dzieci dostaje szansę na spędzenie beztroskiego i radosnego czasu.

- Podopieczni Fundacji Happy Kids, mimo młodego wieku, dźwigają na swych barkach ciężar większy niż unieść by mógł niejeden dorosły. W naszych domach staramy się sprawić, by ich życie stało się lepsze, by na nowo uwierzyli, że codzienność może być piękna, a ludzi dobrzy. Dlatego dwudniowa zabawa z Wieltonem to nie tylko świetny, pełen radości czas, ale i ważny komunikat, że nie są sami. Potwierdzenie, że wokół nich są ludzie, którzy zrobią wiele, by pomóc im przezwyciężać doświadczone traumy i na nowo wnieść do ich życia dziecięcą radość – podkreśla Irmina Brachacz.

Nasz tegoroczny Mecenas Regionalny akcji w województwie łódzkim to firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należąca do grona dziesięciu największych producentów w swojej branży na świecie. Misją Wieltonu jest tworzenie i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. Klientami wieluńskiego producenta są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie ok. 3,4 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bo aż 2 tys. w Wieluniu. Spółka swoje działania opiera na czterech podstawowych wartościach, do których zaliczają się: ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo.