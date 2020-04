16-miesięczna dziewczynka wypadła z okna na XI piętrze. Dziecko wypadło z okna wieżowca i zginęło na miejscu, w domu byli tata i rodzeństwo

Jak informuje mł. insp. Joanna Kącka, rzecznik łódzkiej policji do tragedii doszło ok. godz. 15.30. W mieszkaniu - oprócz dziewczynki - znajdowali się jej 31-letni ojciec oraz rodzeństwo w wieku 4 i 5 lat.

- Ojciec wstępnie zeznał, że okna były pozamykane - mówi Joanna Kącka. - Mężczyzna nie ma pojęcia jak mogło dojść do tragedii. Wiele wskazuje na to, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku.

Ojciec był trzeźwy, w chwili wypadku był zajęty. Nie ma pojęcia kto otworzył okno. Matka dziewczynki była natomiast w pracy. Dziewczynka spadła na trawnik.

Policjanci nie mieli wcześniej do czynienia z tą rodziną: nie były tam podejmowane żadne interwencje, nie było skarg. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora.