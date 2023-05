100-lecie obecności Księży Orionistów w Polsce. Bogaty jubileusz odbędzie się w Zduńskiej Woli. Będą duchowe spotkania i koncerty gwiazd

Jubileuszowe obchody potrwają trzy dni. Rozpoczną się w piątek 26 maja, a zakończą w niedzielę 28 maja. - Zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkich chętnych, nie tylko ze Zduńskiej Woli, ale z całego regionu. Byśmy razem potrafili wyśpiewać Bogu dziękczynienie za 100 lat obecności księży orionistów – zachęca Mariusz Chmielewski, przełożony wspólnoty zakonnej orionistów i Domu Misyjnego w Zduńskiej Woli zasiadający w komitecie jubileuszowym wraz z wikariuszem parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli ks. Michałem Pawłowskim, pracownikiem Domu Misyjnego Marcinem Szymańskim oraz Krzysztofem Kukliczem ze Strefy Mocy.

Jak podkreśla ks. Mariusz Chmielewski centralne obchody 100-lecia obecności księży orionistów właśnie w Zduńskiej Woli to rzecz naturalna, bo po ich przybyciu do Polski w 1923 roku, swoją pracę rozpoczęli właśnie od tego miasta. - Jest to więc nasz dom macierzysty, w którym rozpoczęło się w naszym kraju życie księży-orionistów i mogliśmy tu w pełni poświęcić się charyzmatowi św. Alojzego Orione, czyli być dla ubogich – przybliża podkreślając, że priorytetem zgromadzenia od zawsze była działalność z myślą o młodych. - Ten dom zawsze służył młodzieży, szczególnie najbardziej potrzebującej, biednej, zagubionej. Przez przeszło 50 lat działało tutaj Wyższe Seminarium Duchowne, które przygotowywało kandydatów do pracy w dziełach księży-orionistów nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszej ojczyzny. Po jego przeniesieniu pod Warszawę nasz dom misyjny stał się centrum rekolekcyjnym dla tych, którzy potrzebują odnowienia, oparcia na źródle Boga.