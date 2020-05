Zmiany kadrowe w Aleksandrowie. Sokół może awansować do II ligi

- Głównym tematem naszego spotkania będą plany budowania drużyny na najbliższy sezon - mówi Dariusz Szulc, prezes klubu. - Będziemy decydować z jakich piłkarzy jeszcze zrezygnujemy, choć czterech graczy już zostało zawiadomionych, że nie przedłużymy z nimi umowy. Zadecydujemy także o kogo będziemy zabiegać.

W gronie tych z którymi klub z Aleksandrowa zdecydował się rozstać jest Michał Abramczyk, który w połowie 2018 roku przyszedł do Sokoła z Zawiszy Rzgów. W sezonie 2018/2019 wystąpił w jednym meczu ligowym, ostatnio nie grał. Klub podziękował również za usługi Mateuszowi Stolarczykowi. To z kolei zawodnik, który zaliczył jesienią minionego roku 12 meczów w III lidze i strzelił gola. Nowego pracodawcy szuka też sobie Konrad Matuszewski, który rozegrał jesienią sześć meczów, strzelając w nich gola. Sokół nie przedłużył również umowy z Maciejem Nowicki, który nie grał w pierwszej drużynie, a jedynie trenował.

- Będziemy także rozmawiać o ewentualnej grze w drugiej lidze - mówi Dariusz Szulc. - Po tym, jak z grupy czwartej trzeciej ligi awans do ligi drugiej wywalczyły dwie drużyny, pojawiły nsię pogłoski, że wicemistrzowie trzech grup również uzyskają promocję. My zaś jesteśmy na miejscu drugim. Jeśli nadarzy się okazja gry w wyższej lidze, to spróbujemy powalczyć. Skład mamy solidny, a występy w wyższej lidze, to zawsze sportowy rozwój. Finansowo w klubie nic się jednak nie zmieni, nadal borykamy się z brakiem pieniędzy.

Piłkarze tymczasem trenują w Aleksandrowie. Zajęcia prowadzi trener Dawid Kroczek wraz ze swoim sztabem. W zajęciach biorą udział wszyscy piłkarze z kadry pierwszej drużyny. Żaden zawodnik nie ma kłopotów ze zdrowiem.